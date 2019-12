Open letter from teachers: Pay parity must be implemented

Open letter from teachers: Pay parity must be implemented

Monday, 2 December 2019

OPEN LETTER FROM EARLY CHILDHOOD TEACHERS TO RT HON JACINDA ARDERN, PRIME MINISTER AND TO HON CHRIS HIPKINS, MINISTER OF EDUCATION

Tēnā korua Prime Minister Ardern and Minister Hipkins,

The Labour Party has said; “Children who participate in quality early childhood education enjoy the benefits throughout the rest of their lives. They do better at school, in tertiary education, and when they enter the workforce. Investment in children is one of the most important investments any government can make.”

As qualified teachers we are essential to the quality of education and care that our youngest and most vulnerable children receive, yet the Ministry of Education does not support our pay as professionally qualified and certificated teachers to be much more than the minimum wage.

No early childhood teacher should have to get a second job, such as an actor, builder's apprentice, or a cleaner or turn to relief teaching, to make up for lower earnings.

Please don’t force us to leave teaching by treating us as worth substantially less than our peers who work in kindergartens and schools.

You have the power to enable PAY PARITY for all teachers in ECE.

Please act now for the benefit of children in ECE (not in one year or 10 years, but now), by ensuring that all qualified ECE teachers receive the same pay as their peers in kindergarten and in the school sector.

Ngā mihi nui,

PS: There is more discussion on the issues and problems we are facing, along with information to assist you in making the right changes at this link: https://www.childforum.com/

