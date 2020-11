A Digital Milestone For Vodafone And Te Rūnanga O Ngāi Tahu

Partnership aims to improve outcomes for whānau across Te Waipounamu

Vodafone New Zealand and Te Rūnanga o Ngāi Tahu have signed a strategic partnership agreement which will see the iwi and digital services company committing to a programme of work with the dual aims of increasing digital connectivity within the iwi, and boosting diversity in the technology sector.

The partnership builds on the close, long-term relationship Vodafone and Te Rūnanga o Ngāi Tahu hold and Vodafone’s five-year Māori development strategy, Whārikihia, which aims to lay the organisation-wide foundations to weave the company closer to Aotearoa.

Vodafone NZ CEO Jason Paris says the agreement follows Vodafone’s bold commitment to Te Tiriti o Waitangi announced in July and will drive mutually beneficial outcomes for both parties.

“Our organisations share a deep mutual respect and desire to create a better Aotearoa for future generations,” he says.

“Through this partnership Vodafone and Ngāi Tahu are committing to developing an ongoing and sustainable approach to delivering initiatives that not only benefit both our organisations but many who reside in Te Waipounamu. These initiatives not only include technology solutions, but establish employment pathways, increase digital adoption, and initiatives to foster positive opportunities for rangatahi in the Ngāi Tahu takiwā.”

Key to the success of the partnership is the establishment of a Co-Chaired steering group of Vodafone and Ngāi Tahu senior leaders, who will oversee the delivery of the annual work plan which gives effect to the partnership agreement.

Te Rūnanga o Ngāi Tahu Chief Executive Officer Arihia Bennett says Ngāi Tahu looks forward to deepening its relationship with Vodafone.

“This year has highlighted the need to build on our digital infrastructure in Te Waipounamu, and to ensure the digital divide does not leave any of our people behind,” she says.

“Ngāi Tahu is looking forward to strengthening this partnership through the identification and exploration of unique and substantial projects, enabling meaningful dialogue and collaboration to benefit both parties. The agreement seeks commitment to a shared vision that improves outcomes for whānau across Aotearoa and establishes an inclusive approach to digital and highly skilled technological futures for our children, and the generations after them. Mō tātou, ā mō kā uri ā muri ake nei.”

He whakatutukihanga matihiko nui mā Vodafone me Te Rūnanga o Ngāi Tahu

He kaupapa mahi ngātahi e whai nei kia whai hua ake ai ngā whānau puta noa i Te Waipounamu

Kua waitohungia e Vodafone Aotearoa me Te Rūnanga o Ngāi Tahu tētahi whakaaetanga rautaki e mahi ngātahi ai rāua, otirā, e aro ai te iwi me te whakahaere ratonga matihiko ki tētahi hōtaka mahi, ko ngā whāinga taurua kia nui ake ngā hononga matihiko i roto i te iwi, kia whakapakari anō i te taha ki te kanorau i te rāngai hangarau.

Ko tā tēnei pātuitanga he whakapakari ake i te hononga pātata, mauroa anō hoki i waenga i a Vodafone me Te Rūnanga o Ngāi Tahu, otirā, i tā Vodafone rautaki whanaketanga Māori, i a Whārikihia, e whai nei ki te whakatakoto i te tūāpapa puta noa i te whakahaere kia renarena ake ai te taukaea ki Aotearoa.

Ko tā te tumu whakarae o Vodafone Aotearoa, ko tā Jason Paris, e whai ana te whakaaetanga i tā Vodafone whakaū i ana herenga ki Te Tiriti o Waitangi, he mea whakapaoho i te Hūrae, otirā, māna e whai hua ai ngā taha e rua.

Hei tāna, “Ko ēnei whakahaere e rua e ngākau whakaute ana, otirā, e awhero nui ana kia hua mai he Aotearoa e whai hua ake ana ki ngā whakareanga e pihi mai ana.”

“Mā roto mai i tēnei pātuitanga, e oati nei a Vodafone me Ngāi Tahu ki te para i tētahi huarahi toitū ki te whakahaere kaupapa e whai hua ai, kaua ko ngā whakahaere e rua anake, engari ko te tokomaha e noho ana ki Te Waipounamu. Ehara i te mea ko ngā hua ā-hangarau anake ka whai wāhi ki ēnei kaupapa, engari ka puta hoki he ara whai mahi, ka kaha ake te torohia o te ao matihiko, tae atu ki ngā kaupapa e hua ake ai he kōwhiringa huanui mā te rangatahi i te takiwā o Ngāi Tahu.”

E whai wāhi nui atu ana ki te angitu o te pātuitanga ko te whakaritenga mai o tētahi pae urungi ka arahina ngātahitia, ko ngā pou whakahaere o Vodafone me Ngāi Tahu ka uru atu, ko tā rātou he ārahi i te taha ki te kōkiritanga o te hōtaka mahi ā-tau, e whakatinanahia ai te whakaaetanga mahi ngātahi.

Ko tā te tumu whakarae o Te Rūnanga o Ngāi Tahu, ko tā Arihia Bennett, e kaikā ana a Ngāi Tahu ki te whakapakari i tana whanaungatanga ki a Vodafone.

Ko tāna, “I tēnei tau, kua tino kitea me whanake ā mātou hanganga matihiko i Te Waipounamu, e kore ai te iwi e mahue i te whārua matihiko.”

“E kaikā ana a Ngāi Tahu ki te whakapakari i tēnei pātuitanga mā te tautohu, mā te whakatewhatewha hoki i ngā kaupapa motuhake, i ngā kaupapa nui, e taea ai he momo wānanga, he mahi ngātahi anō kia whai hua ai ngā taha e rua. E whai ana te whakaaetanga kia ngākau titikaha ai ki tētahi tirohanga ngātahi e pai ake ai ngā hua ka puta ki ngā whānau puta noa i Aotearoa, e parahia anō ai tētahi huarahi whakauruuru ki tētahi anamata matihiko, ki tētahi anamata pūkenga rau ā-hangarau nei, mō ā tātou tamariki, otirā, mō ngā whakareanga ka whai ake. Mō tātou, ā, mō kā uri ā muri ake nei.”

- ka mutu i konei -

He kōrero mō Vodafone Aotearoa

Ko Vodafone Aotearoa tētahi o ngā kamupene kei mua e haere ana i Aotearoa nei mō te wāhi ki ngā ratonga matihiko me ngā tūhonotanga, ā, e whakapono nei mātou ka momoho ngā tāngata katoa o Aotearoa i te whai wāhitanga ki ngā ratonga matihiko pai katoa i te ao. Kei koni atu i te 3 miriona ngā hononga ka wātea ki ngā kiritaki me ngā pakihi, ā, ko tā mātou whatunga mau haere ka toro ki te 98.5% o ngā wāhi e tau nei ngā tāngata i Aotearoa.

He whakahaere a Vodafone Aotearoa nā Infratil me Brookfield Asset Management. I āianei nā, he whakahaere hoa pātui mātou ki Vodafone Group, otirā, ki tētahi o ngā kamupene whitimamao nui rawa i te ao. Mō ētahi anō mōhiohio, tēnā toro ki www.vodafone.co.nz

He kōrero mō Te Rūnanga o Ngāi Tahu

Ko Te Rūnanga o Ngāi Tahu te hinonga e noho nei hei māngai mō te iwi o Ngāi Tahu. Ka kapi i te takiwā o te iwi, i ngā roherohenga rānei, ko te nuinga o Te Waipounamu. Kei koni atu i te 68,000 ngā mema kua rēhita ki te iwi. I te tau 1997, i tutuki tētahi whakataunga ki te Karauna e whakaae nei ki ā mātou nawe nō uki. I roto i te rua tekau tau kua pahemo ake nei, kua āta aro mātou ki te whakawhanake i tētahi tūāpapa rawa, he pakari, he kanorau, he aumangea anō hoki, hei tautoko i ngā whāinga ā-ahurea, ā-pāpori, ā-ōhanga anō hoki o ō mātou uri.

Ka whakahaerehia e te Tari o Te Rūnanga ētahi hōtaka e tautoko nei i ngā mema o te iwi, ā, ko tō mātou pekanga arumoni, ko Ngāi Tahu Holdings, ka whakahaere i ō mātou wāhanga pakihi, i ā mātou kaupapa arumoni, i ā mātou rawa anō. Ko tā mātou whakataukī ā-iwi ko tēnei: mō tātou, ā, mō kā uri ā muri ake nei. Ko tēnei aronga ki ngā whakareanga hei tūāpapa mō ā mātou mahi katoa. Ko te tiaki i ngā whakarerenga iho, ko te whakarite ara anō e whai hua ai ngā whakareanga e pihi ake ana, kei te pūtake tonu o tō mātou ahurea ā-iwi. Mō ētahi anō mōhiohio, tēnā toro ki www.ngaitahu.iwi.nz

