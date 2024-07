Taikura Kapa Haka 2024 – On Māori+

Over the two days of Matariki weekend, more than 700 kaumātua from around the motu gathered at Te Papa Tongarewa in Te Whanganui-a-Tara in a celebration of kapa haka.

Taikura Kapa Haka is an annual festival that has been bringing together kaumātua teams from across the motu for 15 years. We were amazed by the elite of kapa haka at Te Matatini regionals. Whānau loved watching the stars of tomorrow performing in Ngā Kapa Haka Kura Tuarua o Aotearoa. Now you can watch our kuia and koroua performing in their own kapa haka, too.

Whakaata Māori – the Home of Haka brings you Taikura Kapa Haka on Māori+.

ORDER OF PERFORMANCES:

Day One Day Two Mana Whenua – Te Upoko o Te Ika-a-Maui Taikura Te Rerenga o Te Rā Kapa Haka Waikato Taniwharau Taikura Ngāti Awa Taikura Te Kohao Health Ruruhi & Koroheke, Kirikiriroa Marae Taipakeke o Tauranga Moana Tūhourangi Ngāti Wāhiao Koeke Kapa Haka Auckland Anglican Māori Club Te Puru o Tāmaki Taikura Ngāti Whātua Ōrakei Te Moutere Tawhito o Wairau Taranaki ki te Tonga Rongowhakaata Taikura Ngāti Rangiwewehi Pakeke Ngāi Tahu Taikura Te Hokowhitu-a-Tū Taikura Auckland Anglican Māori Club Te Taikura a Hauā Ngā Pakeke o Te Uru o Tāmaki Ngā Taikura o Tūwharetoa Ngāti Kahungunu Taikura Ngā Pāhake o Te Awa Tupua Taranaki ki te Tonga Ngāti Wai Kaumātua Kapa Haka Te Taikura a Rereahu Maniapoto Ngā Pakeke o Rātana Ngā Pakeke o Kāpiti Mana Whenua – Te Upoko o Te Ika-a-Maui Taikura

Advertisement - scroll to continue reading

© Scoop Media